Caminhão com madeira ilegal é apreendido em rodovia no AM

Caminhão apreendido na ação policial | Foto: Divulgação

Amazonas - Um caminhão que transportava cerca de 3 metros cúbicos de madeira sem Documento de Origem Florestal (DOF) foi apreendido na tarde desta sexta-feira (18), por volta das 14h15, na rodovia estadual AM-010 que liga aos municípios de Manacapuru e Novo Airão.

De acordo com a equipe do Batalhão de Policiamento Ambiental , a ação fez parte da Operação Hórus e aconteceu no quilômetro 10 da rodovia, próximo a Comunidade Vale da Benção. O condutor foi abordado e, ao ser questionado sobre a documentação, relatou que estava fazendo o transporte de maneira irregular.

Como a ação é considerada crime, o condutor e o material apreendido foram conduzidos até a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru , onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

