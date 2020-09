Integrantes de facção são presos antes de atacar rivais no Centro

Os suspeitos pretendiam atacar rivais | Foto: Divulgação

Manaus - Dois integrantes de uma facção criminosa foram presos na tarde desta sexta-feira (18), quando se preparavam para atacar um grupo rival. Os suspeitos confessaram que estavam prestes a fazer um ataque no Centro de Manaus. Eles foram capturados planejando o crime em uma praça, localizada na avenida Presidente Dutra, bairro da Glória, na Zona Oeste da capital.

Por volta das 16h, a equipe da Rocam recebeu a denúncia que os homens em um carro, modelo Gol, de cor branca, estavam no local armados. Ao chegarem na praça, a equipe policial avistou quatro suspeitos com as mesmas características. Foi feita a abordagem e com eles foram encontradas duas pistolas, calibres 380. Os objetos estavam dentro do veículo.

Ao serem questionados, dois dos suspeitos, de 34 e 36 anos, informaram que eram os responsáveis pelos armamentos e que iriam atacar um grupo rival na área central da cidade. A dupla já tinha passagem pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo .

Já os outros dois suspeitos foram liberados, pois não respondia a nenhum crime e nem possuíam nada de ilícito.

Os policiais apreenderam as pistolas, 17 munições intactas e o carro que seria usado no ataque. Todo material e a dupla que confessou o crime foram encaminhados ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde os procedimentos cabíveis foram adotados.

Veja a reportagem na delegacia:

