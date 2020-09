Adolescentes apreendidos personalizaram arma falsa com sigla de facção

Material apreendido com os adolescentes | Foto: Divulgação/ PM

Tefé - Quatro adolescentes , sendo um de 13, dois de 16 anos e um de 17 anos, foram apreendidos na noite de quinta-feira (18), no bairro do Abial, no município de Tefé, distante a 522 km de Manaus. Eles estavam com uma arma de fogo falsa personalizada com a sigla de uma facção criminosa que atua no Estado.

Os policiais, ao prestar apoio à equipe da Secretaria de Obras do município, que realizava manutenção em uma ponte, avistaram os quatro menores em atitude suspeita na praia. Eles estavam caminhando em direção ao bairro Colônia Ventura.

Durante a abordagem, além da arma falsa também foi apreendida uma faca, que possivelmente seria usada em crimes. Os adolescentes foram apreendidos e conduzidos para a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé para os procedimentos cabíveis.

