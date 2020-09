Morre funcionário baleado na cabeça em mercadinho no São Lázaro

Leonardo já chegou sem vida ao hospital | Foto: Divulgação

Manaus - Leonardo Pereira Moraes, de 19 anos, morreu na noite desta sexta-feira (18), após ser atingido com um tiro na cabeça e outro no peito durante um ataque criminoso nesta tarde em um mercadinho na rua Magalhães Barata, no bairro São Lázaro, na Zona Sul de Manaus. O patrão dele identificado como Bruno L. D. S, de 33 anos, também foi baleado.

De acordo com a equipe do Instituto Médico Legal (IML), Leonardo ainda chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas já chegou morto ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. O corpo dele será removido pela equipe do órgão.

Crime

De acordo com o delegado Fabiano Rosas do 7° Distrito Integrado Polícia (DIP), uma dupla criminosa chegou a pé e, no momento do ocorrido, estava apenas o empresário e o funcionário no empreendimento. Ninguém testemunhou a ação criminosa para relatar quais foram as circunstâncias do fato à polícia

As vítimas foram baleadas e testemunhas afirmam que o empresário não tinha desavenças com ninguém e nem estava sendo ameaçado. O perfil de Leonardo será levantado pela Polícia Civil . Um suposto latrocínio é investigado, mas nenhuma renda foi levada na ação.

Leia Mais

Dupla é presa com drogas e munições na Zona Norte

Homem tenta correr, mas é preso com arma e drogas na Compensa 2