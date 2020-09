Chefe do tráfico no Jorge Teixeira, 'Felipinho do CV' é preso

Manaus - Apontando como um dos conselheiros do Comando Vermelho (CV) e chefe do tráfico de drogas no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, um homem, identificado apenas pelo apelido de “Felipinho”, foi preso na noite desta sexta-feira (18), em Manaus.

Por volta das 19h, policiais da Força Tática em patrulhamento pela avenida Itaúba avistaram um carro, modelo Mobi, de cor cinza, em atitude suspeita. Ao tentarem fazer a abordagem, Felipinho”, que conduzia o carro, tentou fugir. Ele foi perseguido pela equipe e interceptado na rua das Mangueiras.

Durante a revista, foi encontrado na cintura do suspeito uma pistola, calibre 380. Dentro do veículo haviam uma balança de precisão, munições e porções de oxi. O carro não tinha restrição de furto ou roubo, mas também foi apreendido.

Os policiais ainda verificaram que “Felipinho” tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde deve ficar à disposição da Justiça.

