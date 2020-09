Em Manaus, homem é morto a tiros e mãe ouve pedido de socorro

O crime segue sem autores e motivação | Foto: Reprodução

Manaus - "O corpo dele caiu da ponte e a mãe dele ainda ouviu ele pedir por socorro", este foi o relato de uma moradora da região sobre a morte de José Henrique Lima, de 26 anos. Ele foi morto a tiros na madrugada deste sábado (19), no beco Bragança, que fica localizado na rua da Cachoeira, no bairro São Jorge, zona Oeste de Manaus.

O caso foi atendido pelos policiais da 21° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), quando pessoas informaram que um homem havia sido morto no beco.

A equipe do Em Tempo esteve presente no local do ocorrido, e, segundo informações de uma moradora da região, que preferiu não ser identificada, Lima era conhecido por todos.

"Ele tinha acabado de sair do presídio há uns quatro meses. Ouvimos muitos tiros", relatou.

José morava sozinho e a residência de seus parentes são próximos um ao outro, porém, os suspeitos de cometer os disparos não foram vistos, e, até o momento não há informações sobre os autores do crime.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), deve seguir com as investigações para encontrar os responsáveis.

Crime no Beco

Em 2017 outro jovem foi assassinado no Beco Bragança. Alisson Vieira Lima dos Santos, de 22 anos, foi morto com quatro facadas – que atingiram a região do pescoço e abdome. O crime aconteceu em plena luz do dia, às 11h.

Segundo informações de moradores da região, o assassino estava perseguindo Alisson desde a rua da Cachoeira. “Ele matou o Alisson e fugiu a pé, tranquilamente”, disse uma testemunha.

