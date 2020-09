Vídeo: homem ouve grito de menina estuprada em mata e chama a polícia

O homem foi preso em flagrante | Foto: Bruna Oliveira

Manaus – Um idoso de 49 anos de idade não relevada foi preso na manhã deste domingo (20), acusado de ter estuprado uma criança tem apenas 10 anos. Ele foi flagrado por um homem que ouviu o grito da menina sendo estuprada. O fato aconteceu por volta das 8h, em uma área de mata ao lado de um shopping, localizado na avenida Governador José Lindoso, bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte.

A criança estava assustada e visivelmente com medo. Os policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência e prenderam o suspeito em flagrante.

O sargento Júnior, que atendeu a ocorrência, contou que a menina relata com detalhes sobre o abuso. Segundo a testemunha que ouviu os gritos da criança, ela estava sem roupa e o homem seminu. O local do crime, apesar de estar próximo à uma avenida principal é de difícil acesso e a área de mata é intensa.

"Eu vi que ele estava com a menina no mato. Eu ouvi os gritos, foi alto. Ela estava sem roupa e ele também. Ele ficou todo assustado e ela também. Deve estar traumatizada", disse a testemunha.

"Um homem desse, com tanta mulher por aí, vai fazer isso com uma menina", disse uma mulher que viu o momento da prisão do suspeito e estava revoltada com a situação

Populares que acompanharam o momento da prisão e tentaram agredir o homem acusado de estupro.

Ele foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) para os procedimentos cabíveis.

