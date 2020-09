Menina levada para mata e 'tocada' foi chamada para vender latinha

A menina de 10 anos gritou pedindo ajuda no momento do crime | Foto: Reprodução: Shutterstock

Manaus - O caso que chocou populares na manhã deste domingo (20) mostra a versão da vítima em depoimento, uma criança de apenas 10 anos. Ela contou para a polícia que foi atraída pelo homem de 49 anos para vender latinha e depois tomar café. Ao chegarem próximo ao local de mata foi despida e tocada nas partes íntimas.

O crime aconteceu em uma área de mata intensa, próximo a um shopping, localizado na avenida Governador José Lindoso, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte.

Os policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência. Ela, com muito medo e assustada, informou que o indivíduo a havia chamado pra vender umas latinhas para eles tomarem café.

A polícia foi chamada após um homem testemunhar a cena e ver a criança nua e o homem seminu no meio da vegetação. Ele escutou gritos e choros da menor.

O suspeito e a criança foram seguidos por essa testemunha enquanto chamava a polícia. Ele foi detido na rua Louro Abacate, bairro Rio Piorini, em uma parada de ônibus, próximo ao local do crime.

A polícia informou ainda que foram até a rua Rio Solimões, no mesmo bairro, para falar com a mãe da menina. Ao chegarem no local, a mãe estava dormindo e não soube informar nada sobre a filha dela, então a guarnição relatou o fato e a conduziu juntamente com a vítima e o acusado e a testemunha para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente - DEPCA para os procedimentos cabíveis.

