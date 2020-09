Homem é preso com arma na cintura e R$ 8 mil em carro, na Cachoeirinha

O homem ficou nervoso quando foi abordado | Foto: Divulgação

Manaus – Um homem de 28 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso por porte ilegal de arma de fogo no bairro Cachoeirinha, zona Sul da capital, na tarde do último sábado (19). Com ele, os policiais militares da Rocam apreenderam uma pistola marca Taurus com um carregador, 13 munições calibre 38 e a quantia de R$ 8.313 em espécie.

Segundo informações dos policiais que atenderam a ocorrência, por volta das 14h, durante patrulhamento ostensivo pelo bairro, mais precisamente na Av. Sete de Setembro, visualizaram um indivíduo em um veículo, em atitude suspeita.

Os policiais observaram que o condutor apresentou nervosismo e durante a revista e encontraram a pistola que estava na cintura e o dinheiro que estava no veículo.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao infrator que foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos legais.

*Com informações da assessoria

