Suspeito de tráfico é preso com dinheiro e drogas em Manacapuru

Manacapuru - Um homem de 33 anos foi preso com drogas e dinheiro na madrugada deste domingo (20) no Município de Manacapuru. Durante uma patrulha da Força Tática, o suposto traficante que não teve a identidade revelada, demonstrou atitude suspeita quando viu o carro da Polícia.

Na revista, a equipe encontrou com ele vários tipos de entorpecentes e dinheiro. O caso aconteceu no bairro Novo Manacá, município de Manacapuru à 100 quilômetros de distância de Manaus.

Enquanto era revistado o homem aparentou desespero, e próximo a ele foi encontrado uma sacola com mais drogas e R$ 190 em espécie. Todo o dinheiro estava trocado, e no total o suspeito estava com: 85 trouxinhas de supostamente OXI; 30 trouxinhas de supostamente cocaína; uma porção de 30g supostamente OXI; uma porção de 15g supostamente maconha tipo SKANK; um anel de cor amarela; um cordão com medalha de cor amarela; uma pulseira de cor amarela e uma carteira porta-cédula com documentos.

Desfecho

Sem reagir, o homem foi conduzido ao Distrito Integrado de Polícia Regional onde deve passar por procedimentos cabíveis. Todo o material apreendido nesta ação policial, também foi entregue na delegacia local.

