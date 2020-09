Homem esfaqueia vizinho por causa de cano de pvc, no Novo Aleixo

A vítima está em estado grave e passa por cirurgia | Foto: Naylene Freire

Manaus - Um mecânico de 59 anos foi esfaqueado pelo vizinho na tarde deste domingo (20). De acordo com os familiares da vítima, o homem que desferiu o golpe no mecânico teria perdido o controle ao saber que o cano de abastecimento de água da casa onde mora teria sido cortado. O caso aconteceu na avenida Perimetral I, bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus.

O autor da facada foi questionar com o mecânico sobre o corte do cano e o atingiu na região do tórax. Coberto de sangue, o mecânico foi levado para o Pronto-socorro Dr. Platão Araújo., na Zona Leste de Manaus.

Na unidade, o médico explicou para a família que o estado de saúde do homem é grave. Do lado de fora, familiares e amigos aguardam o fim do procedimento cirúrgico pelo qual a vítima está passando neste momento. A esposa da vítima conversou com o Em Tempo, porém preferiu não se identificar pois teme por represália.

“O médico falou para mim que por pouco meu marido não morreu. A faca não atingiu uma artéria por questões de dois centímetros. Meu esposo está entubado por nada, ele é inocente. Todo mundo respeita ele lá na rua. A oficina dele vai todo o tipo de gente. Ele é uma pessoa muito humana, não merecia isso” em lágrimas contou a mulher.

Indignados pedem justiça

Ainda de acordo com a família, o filho do mecânico foi a casa do vizinho procurar por ele, mas não o encontrou e foi ameaçado pelos parentes do agressor.

A família pretende dar continuidade e registrar um boletim de ocorrência na delegacia assim que obterem novas informações sobre o estado de saúde do mecânico. A vítima segue na sala de cirurgia, sem previsão de saída.

