Usuário entrega boca de fumo e trio é preso em Codajás, no AM

Codajás - Três homens foram presos neste domingo (20), acusados de vender drogas em uma distribuidora de bebidas localizada no município de Codajás. A polícia chegou ao trio depois de abordar um usuário de drogas e questionar o local onde ele teria comprado a mercadoria ilegal.

Quando chegaram no comércio identificaram que a denúncia era verdadeira e além de bebidas o lugar comercializava drogas. Também encontraram no estabelecimento dinheiro, celulares, balanças de precisão e quelônios. Quem efetivou esta prisão foram os policiais do 5° Batalhão de Polícia Militar.

Esses foram os materiais encontrados no comércio: 815 gramas de pasta base de cocaína; duas balanças de precisão; sete celulares; um tablete; sete quelônios, sendo três tartarugas da Amazônia e quatro tracajás; trinta e um ovos de quelônios; uma espingarda calibre 22; um cartucho de munição calibre 16 intacto e o valor de R$ 3.142,00 em espécie.

Os infratores receberam voz de prisão e foram conduzidos e apresentados na Delegacia Interativa de Polícia Civil para os procedimentos legais. Os três devem responder por tráfico de drogas e também pelo crime contra o meio ambiente, pois não apresentaram licença ou autorização dos órgãos responsáveis para estarem com os quelônios.

