Vídeo: homem é preso em casa após roubar drogaria em Coari, no AM

Ele foi preso em casa neste domingo (20) | Foto: Divulgação

Coari - Um suspeito identificado apenas como Cristiano foi preso na manhã deste domingo (20) após ter sido identificado do roubo de uma drogaria localizada no beco Ajurimaua, no bairro Urucu, no município de Coari.

O homem teria assaltado o estabelecimento no sábado (19), as câmeras de segurança registraram o crime. A prisão de Cristiano foi realizada por uma equipe de plantão do 5° Batalhão de Polícia Militar. Os militares reconheceram o homem pelo retrato falado.

Cristiano é velho conhecido da polícia local e pois já responde por outros crimes. Em 2019, o infrator matou um cachorro a tiros e foi preso pelo crime ambiental.

O homem foi preso em casa, e em seguida conduzido na 10ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

Leia mais:

Homem esfaqueia vizinho por causa de cano de pvc, no Novo Aleixo