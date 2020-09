Homem é assassinado e corpo desaparece no Porto da Manaus Moderna

O corpo caiu próximo às balsas | Foto: Lucas Silva/Em Tempo

Manaus – Um homem, ainda não identificado pela polícia, foi alvejado e morreu no porto da Manaus Moderna, bairro Centro, Zona Sul da capital amazonense. O corpo caiu no rio e, até esta segunda-feira (21), ainda não foi encontrado.

De acordo com testemunhas, um carro parrou na orla da Manaus Moderna na madrugada de domingo (20), alguns homens desceram e foram até a balsa verde. Os criminosos dispararam diversas vezes contra duas pessoas.

Uma das vítimas foi socorrida e recebeu atendimento médico, enquanto a outra caiu nas águas do Rio Negro e desapareceu. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção na tarde de domingo, mas o corpo não foi encontrado.

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas no domingo, mas sem sucesso. A equipe retornou ao local nesta segunda para retomar as buscas.

