Taxista é assassinado por 'passageiro' durante corrida em Manaus

O taxista morreu no João Lúcio | Foto: Bruna Oliveira

Manaus - O taxista Márcio Lima da Silva, de 27 anos, foi morto na madrugada desta segunda-feira (21), por volta de 1h, durante uma corrida. O crime aconteceu na rua Vista Alegre, no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus. As facadas atingiram as costelas e o pescoço da vítima.

A suspeita é de que Márcio teria sido assaltado por um passageiro que, até o momento, não foi identificado. A vítima foi atingida por duas facadas, uma atingiu a costela e a outra o pescoço.

Mesmo ferido, de acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima ainda ligou para a família pedindo ajuda.

Os familiares foram ao local e levaram Márcio para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA), mas devido à gravidade dos ferimentos, ele foi encaminhado para o Hospital e Pronto Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste.

Entretanto, Márcio não resistiu e morreu logos após dar entrada na unidade de saúde. A equipe da DEHS não informou se foi levado algum pertence da vítima, mas o crime deve ser investigado como de latrocínio (roubo seguido de morte)..

Taxistas nas mãos de criminosos

Taxistas e motoristas de aplicativos são constantes alvos de criminosos na capital amazonense. Ronaldo Macena Cordeiro, que tinha 47 anos, também foi morto durante uma ação criminosa. O fato aconteceu em abril desde ano, na rua Dona Laurinda Marinho, antiga rua Sete, bairro Novo Aleixo, na Zona Norte.

Segundo as investigações da DEHS, dois homens tentaram roubar o veículo da vítima, que acabou reagindo ao assalto e foi baleada com um disparo de arma de fogo no abdômen.

