Vídeo: vítima reage e rende assaltante com 'mata-leão' em Manaus

Manaus - Um assaltante se deu mal após tentar assaltar um casal na rua 66, antiga rua das Nações, na Cidade Nova, núcleo 4, na Zona Norte de Manaus. O fato aconteceu durante a tarde do último domingo (20).

O casal de namorados estava voltando de um almoço e ao caminharem pela rua, que estava deserta, foram surpreendidos pelo criminoso em uma motocicleta. Toda a ação foi registrada por uma câmera de segurança.

Ao anunciar o assalto, o jovem reagiu, subiu na moto por trás do assaltante e, com um golpe, o derrubou no chão. O "mata-leão", como chama o golpe de artes marciais, mobilizou o criminoso e ambos caíram da moto.

A mulher, que estava com o rapaz, saiu correndo em busca de ajuda e conseguiu chamar a vizinhança para deter o suspeito.

"Eu fui assaltada do ônibus uma vez e o assaltante me jogou do veículo. Desde aí ele ficou com raiva de assaltantes. Nesse dia estávamos voltando de um almoço quando esse homem apareceu e rendeu a gente. Como meu namorado viu que ele não estava armado, pulou em cima dele e deu o golpe", relatou a jovem.

O rapaz, que reagiu ao assalto, disse que luta jiu-jitsu há cinco anos com o sogro e também Artes Marciais Mistas (MMA).

"Muitas pessoas estão julgando que ela foi covarde e correu. Depois que ela foi pedir ajuda chegou mais de 10 pessoas para me ajudar. Ele poderia ter machucado ela, como ele me machucou. Fiz porque queria defendê-la", relatou.

Moradores da área informaram que o criminoso pratica roubos com frequência no conjunto, mas ontem estava sozinho e sem arma. Pelo menos três pessoas já foram assaltadas por ele.

O jovem ficou machucado com arranhões nas pernas. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte.

