Com perfurações, corpo de homem é encontrado boiando no Rio Negro

Manaus - O corpo de um homem de 25 anos, identificado apenas como “Neguinho”, foi encontrado no início da tarde desta segunda-feira (21), por volta de meio-dia, nas proximidades de um flutuante no Rio Negro, no bairro Educandos, na Zona Sul de Manaus.

Segundo informações dos funcionários do local, o corpo veio com a correnteza e acabou ficando preso em uma corda utilizada para prender barcos.

O corpo apresentava perfurações e está em estado de decomposição. Possivelmente o corpo se trata de um homem que teria recebido disparos de arma de fogo na Feira da Manaus Moderna, no Centro, na Zona Sul e teria caído no Rio Negro.

O corpo dele foi resgatado por equipes do Pelotão Fluvial do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM).



O cadáver deve ser levado a base do Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame de necropsia para confirmar a causa da morte.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

