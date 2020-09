Corpo em avançado estado de decomposição é encontrado em Parintins

O corpo foi encontrado por moradores da área | Foto: Divulgação

Parintins - O cadáver de um homem ainda não identificado foi encontrado na tarde desta segunda-feira (21), em uma área de mata no bairro Pascoal Alággio, em Parintins (distante 369 quilômetros em linha reta de Manaus). O corpo estava em avançado estado de decomposição.

De acordo com funcionários do Instituto Médico Legal (IML) do município, foram os moradores que localizaram o corpo do homem e acionaram as autoridades competentes. Ele teria supostamente sido alvo de um ataque a tiros. O corpo pode ter sido apenas 'desovado' no lugar.

O homem não portava nenhum documento e não foi identificado oficialmente. Policiais civis estiveram no local do crime e realizaram o levantamento de informações.

O cadáver foi levado à sede do IML da cidade para passar pelo exame de necropsia, que irá confirmar a causa da morte. O caso deve ser investigado pela Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Parintins .

