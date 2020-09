Corpo 'desovado' em área de mata de Parintins é identificado

O crime pode ter sido um acerto de contas | Foto: Divulgação

Parintins - O corpo em avançado estado de decomposição encontrado na tarde desta segunda-feira (21) , em uma área de mata no bairro Pascoal Alággio, em Parintins (distante 369 quilômetros em linha reta de Manaus), já foi identificado. Trata-se de Luiz Adriano Souza Magalhães, que tinha 24 anos. A vítima estava desaparecida desde quinta-feira (17). O exame necroscópico confirmou que a vítima foi assassinada com três disparos de arma de fogo.

Foram os moradores que localizaram o corpo do homem e acionaram as autoridades competentes. A polícia acredita que corpo dele tenha sido apenas 'desovado' no lugar.

Para a imprensa tupinambarana, familiares de Luiz relataram que a execução pode ter sido motivada por ele ter trocado de facção criminosa. O rapaz já tinha passagem pela polícia .

O caso será investigado pela Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Parintins . Após a finalização do exame necroscópico na sede do Instituto Médico Legal (IML), o corpo deve ser liberado para velório e sepultamento.

