Dupla guardava drogas em forno de fogão para driblar polícia em Manaus

Material apreendido com os criminosos | Foto: Divulgação

Manaus - Cada dia os criminosos tentam arrumar um jeito para driblar as ações da polícia. Na noite de segunda-feira (21), dois homens foram presos com drogas em um rip-rap, localizado na rua Projetada, no bairro Zumbi dos Palmares, na Zona Leste de Manaus. Parte do material estava escondido dentro de um fogão

A ação começou após policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), durante patrulhamento, encontrarem um grupo de suspeitos comercializando drogas no rip-rap.

Parte do bando conseguiu fugir, mas durante um cerco, Diego Tavares Martins, de 23 anos, e Gino Kalebi Carvalho, de 20 anos, não tiveram a mesma sorte e acabaram presos.

"O Diego acabou confessando que havia mais drogas em um apartamento que ele alugava. A quitinete era usada somente para guardar os materiais ilícitos. No local encontramos R$20 e mais 64 trouxinhas escondidas dentro do forno de um fogão", explicou o tenente.

No total, foram apreendidas 201 trouxinhas de supostamente pasta base de cocaína, 43 trouxinhas de maconha, além de 44 kits de cocaína e oxi, R$49,00 em espécie, um aparelho celular, e US$ 5.

A dupla foi encaminhada para procedimentos cabíveis no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e está à disposição da justiça.

