Dupla é presa após furtar fardos de café em transportadora em Manaus

Manaus - O vigilante Alexsandre de Souza Maia, de 38 anos e o comparsa dele Josenildo Coutinho, de 41 anos, foram presos na noite de segunda-feira (21), por volta das 19h, no bairro Zumbi dos Palmares, na Zona Leste de Manaus, pelo crime de furto.

De acordo com o delegado Fabiano Rosas do 7° Distrito Integrado de Polícia (DIP), a equipe tomou conhecimento que uma empresa transportadora situada no Distrito Industrial 2, na Zona Leste de Manaus, estava sendo vítima de furto. A denúncia foi formalizada na última sexta-feira (18).

"A princípio, os proprietários não desconfiavam que o criminoso se tratava do próprio vigilante do local. Eles acreditavam que alguém estava pulando o muro para cometer os furtos. É até estranho você contratar uma pessoa para proteger seu patrimônio e acabar sendo surpreendido de que o próprio segurança era quem fazia o desvio", relatou o delegado.

O delegado disse que Alexsandro facilitava a entrada do comparsa Josenildo e o material furtado era levado em uma motocicleta. A chave do depósito ficava à disposição do vigilante e os crimes ocorriam durante a madrugada.

"Ele inicialmente negou, mas a investigação começou a levantar os dados e percebeu que todos os elementos apontavam para ele. Nossa equipe pesquisou mercadinhos próximos a casa dele e eles já haviam vendido 24 fardos de café. Os dois suspeitos vão responder ao Inquérito Policial pelo crime de furto e o proprietário do mercadinho irá responder por furto", explicou.

Os suspeitos foram apresentados no 7° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.]

Veja a reportagem na delegacia:

