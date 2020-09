Dupla é presa com arma e quase 600 trouxinhas de drogas, em Flores

Material apreendido pelos policiais da Rocam | Foto: Divulgação

Manaus - Dois homens de 24 e 31 anos foram presos na tarde desta terça-feira (22), por volta de meio-dia e meia, na rua Taumaturgo Vaz, no bairro Flores, na Zona Centro-Sul de Manaus. Eles estavam com uma arma de fogo e quase 600 trouxinhas de drogas .

De acordo com a equipe das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), uma equipe estava em patrulhamento pela Zona Norte, quando recebeu uma denúncia informando que um indivíduo estava em via pública vendendo drogas e portando arma de fogo. Os policiais foram até o local indicado e visualizaram um homem em atitude suspeita.

Durante a abordagem, foram localizadas várias porções pequenas de drogas. Questionado sobre o material ilícito, o homem relatou aos policiais que na casa dele haviam mais drogas.

Quando os policiais chegaram ao local já se depararam com um outro homem no quarto do suspeito .

As buscas foram realizadas e na ação foram apreendidas uma espingarda calibre 20 sem numeração com uma munição, 592 porções de oxi, duas balanças de precisão, R$ 7.246 e dois aparelhos celulares. Os dois foram presos.

O caso foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) , onde foram adotados os procedimentos cabíveis. No local foi constatado que nenhum deles tinha passagem criminal.

