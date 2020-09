Suspeito de tráfico morre em um 2º confronto com a Rocam nesta terça

Davi ainda foi socorrido mas não resistiu aos ferimentos | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Enquanto atendiam mais uma de denúncia de tráfico de drogas, policiais da Rocam foram recebidos a tiros no final da tarde desta terça-feira (22). No confronto, o suspeito identificado como Davi Ferreira Grazioli, de 26 anos foi baleado e morreu no Hospital Platão Araújo. A ocorrência aconteceu na rua das Ciganas, comunidade Gustavo Nascimento, na Zona Norte de Manaus.

Por volta das 17h30, a equipe recebeu a denúncia por meio do WhatsApp informando que no endereço havia um homem armado e comercializando entorpecentes.

Com a chegada da viatura na localidade, Davi atirou contra a equipe policial, que logo revidou e atingiu o suspeito. Ferido, o homem ainda foi socorridos pelos polícias e levado ao pronto-socorro, mas morreu no início da noite.

Com Davi, foram apreendidos um revólver, calibre 38, uma pistola, PT 938 e munições dos armamentos. Além de uma balança de precisão e porções de oxi.

O corpo do suspeito foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O material aprendido foi apresentado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde o caso foi registrado.

Veja a reportagem na delegacia: