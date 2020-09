Violência: 2º homem é agredido até a morte no Mauazinho, em Manaus

O corpo foi encontrado no beco Sementinha | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem, identificado como Gilberto Kleber de Souza, de 35 anos, foi espancado até a morte na noite de terça-feira (22), em Manaus. O corpo dele foi encontrado no beco Sementinha, bairro Mauazinho, Zona Leste. Essa é a segunda vítima da localidade morta por agressão física em menos de seis horas. Mais cedo Rayleno Lima da Silva, de 31 anos, morreu após ser espancado a pauladas.

Policiais da 29ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) receberam informações de que no beco teria ocorrido disparos de arma de fogo. Ao chegarem na região encontram o corpo de Gilberto.

Não há informações sobre as circunstâncias ou de quantos suspeitos participara do crime. A Polícia Militar isolou a área até a chegada da perícia.

Apesar da denúncia de disparo de arma, a equipe do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) não confirmou marcas de tiros no corpo da vítima. Na cena do crime foi constatado apenas hematomas e fraturas no corpo de Gilberto, que foram causados por agressão física.

Com os golpes que recebeu, a vítima ficou com o rosto desfigurado. Familiares do homem estiveram no local, mas não falaram com a imprensa.

O corpo de Gilberto foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exame de necropsia.

A motivação e a autoria do crime devem ser investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

