Criminosos tocam terror e fazem a limpa em rota no Nova Floresta

Manaus - Passageiros de um ônibus de rota foram vítimas de um assalto na manhã desta quarta-feira (23), na rua Iranduba, bairro Nova Floresta, na Zona Leste de Manaus. Três criminosos tocaram o terror dentro da condução.

De acordo com informações do motorista, que preferiu anonimato, o caso aconteceu no momento que ele estava indo buscar uma passageira.

"Foi no momento que foi pegar a antepenúltima passageira, por volta de 5h da manhã. Quando ela saiu de casa e entrou no ônibus, eles nos abordaram", contou o motorista de 36 anos.

Dois homens armados entraram no ônibus, enquanto o terceiro criminoso ficou de vigia do lado de fora.

"Eles fizeram a limpa. Todos eles estavam com armas de fogo e foram grosseiros, utilizaram palavras de baixo calão como são acostumados a usar", relatou o motorista.

No ônibus, conforme o condutor, tinha cerca de 12 pessoas. Os criminosos levaram celulares, bolsa e joias dos trabalhadores. E essa não é a primeira vez que a rota é assaltada, segundo o motorista. "Foi a terceira vez", completou.

Após buscas pelas proximidades, policiais da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) conseguiram localizar um dos suspeitos, o responsável de ficar como "vigia". Ele foi identificado como Elemar dos Santos, de 23 anos.

Algumas vítimas conseguiram recuperar os pertences. O suspeito foi reconhecido pelos trabalhadores e levado para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde está à disposição da justiça.

