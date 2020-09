Homem é morto com tiro na testa e outro é baleado na Compensa

Os ataques aconteceram em horários diferentes, mas na mesma localidade | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus - Dois homens foram baleados em horários diferentes, nesta quarta-feira (23), em pontos distintos da rua Belo Horizonte, localizada no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. Um morreu após ser atingido com um tiro na testa e o outro segue internado.

O primeiro caso foi registrado pelos policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta das 3h50 da manhã, próximo ao campo do CDC. Moradores apenas informaram que o homem havia sido morto por pessoas não identificadas.

No local, a polícia encontrou a vítima com um tiro na testa. O Instituto de Criminalística (IC) realizou perícia, mas não encontrou objetos pessoais do homem.

Segundo registros do Instituto Médico Legal (IML), o homem aparenta ter entre 35 a 45 anos e segue sem identificação. Testemunhas relataram à polícia que ele era usuário de drogas e conhecido apenas como "Bil".

Outra vítima

Há registros de ataques constantes no bairro da Compensa | Foto: Yasmin Feitosa

Já por volta das 10h30, outro homem foi vítima de disparos no beco Brasiléia, localizado também na rua Belo Horizonte. No local do crime, ainda foi possível encontrar sangue da vítima.

Moradores do local, por medo de represálias, não quiseram dar mais informações sobre o ocorrido, apenas confirmaram que o homem é morador do beco.

A vítima foi encaminhada para uma unidade hospitalar pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde.

A polícia não deu detalhes sobre a possibilidade de ligação entre os dois crimes, mas os casos estão sendo investigados pela Delegacia Especializada e Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais:

Vídeo: homem é agredido até a morte no Mauazinho, em Manaus