Terror das lanchonetes do Santa Etelvina é identificado e preso no AM

Manaus - Um homem não identificado, 34, foi preso após causar terror aos proprietários de lanchonetes do bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus. Ele esperava anoitecer para entrar em ação com um comparsa e furtava os lanches da área. Indignados com a situação, os trabalhadores se reuniram e começaram uma campanha para conseguir identificar o "ladrão". Nesta quarta-feira (23), o homem foi preso na Avenida Comendador José Cruz, Zona Norte de Manaus.

Uma das vítimas, uma proprietária que teve a identidade preservada, foi assaltada mais de seis vezes pelo mesmo homem. Em um dos depoimentos, a mulher contou para polícia como os homens atuavam. "Essa situação [furto] já está ocorrendo há uns quatro meses. Geralmente, durante a madrugada, os lanches já estão fechados e há uma certa facilidade. É uma dupla. Eles entram e saem levando tudo o que tem pela frente. Já levaram televisão, materiais de trabalho e outros objetos de valor", falou.

Os Boletins de Ocorrências (B.O) registrados nas Delegacias confirmam que 12 estabelecimentos já foram alvos dos suspeitos só este ano. No Santa Etelvina a dupla praticou o crime quatro vezes e furtou cinco lanchonetes. Segundo as vítimas, o homem preso atua com outro comparsa, que fugiu. As câmeras de segurança auxiliaram na ação policial, e após denúncia, este homem foi preso.

Desfecho

Este caso foi registrado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde o homem foi conduzido e deve ser indiciado furto qualificado. Segundo a polícia, o homem já possui passagem pelo crime de roubo qualificado em Alenquer, no estado do Pará.

