Pai é preso por estuprar filha de 13 anos em Manaus

Manaus - Um homem de 40 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (23), no bairro Mauazinho, na Zona Norte de Manaus, em cumprimento a mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável cometido contra a própria filha que atualmente tem 13 anos de idade. Os abusos teriam ocorrido em 2018.

De acordo com informações da delegada da Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Joyce Coelho, repassadas a uma televisão local, o inquérito policial já havia sido concluído e o homem estava foragido desde o início do processo.

"A menina apresentou vários danos devido a essa violência sexual. Ela estava se automutilando e com pensamento suicidas. Ela não convivia com o pai, pois sempre foi criada com a avó, mas ele se aproveitou de um dia que a menina estava sozinha e cometeu o ato. Por não aguentar ter passado aquele trauma, meses depois a menina revelou o ocorrido à família", explicou a delegada.

O caso foi denunciado em fevereiro de 2019 e a tia e a avó foram até a delegacia formalizar a ocorrência. Foram solicitadas as medidas protetivas em benefício da menina e o mandado de prisão em nome do suspeito foi expedido em agosto deste ano, considerando gravidade do caso.

Após ser preso, o homem foi apresentado na Depca, onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Ele deve ser levado a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde irá ficar à disposição da Justiça.

Leia Mais