'Pelado' líder do tráfico de drogas é preso no Jorge Teixeira

Manaus - Mesmo em posse de equipamentos usados para driblar a polícia, um dos líderes do tráfico de drogas do bairro Jorge Teixeira, identificado apenas pelo apelido de "Pelado", de 24 anos, acabou preso na madrugada desta quarta-feira (23). O homem foi capturado pela equipe da Rocam, no local onde comercializava os entorpecentes, na rua Guapé, Zona Leste.

Os policiais estavam em patrulhamento de segurança na área da ocorrência, quando receberam denúncias sobre as práticas do criminoso. Após buscas, a equipe da Rocam encontrou o homem, que ainda tentou fugir, mas foi interceptado.

"Ele é um individuo muito conhecido no meio policial, e estava coordenando o tráfico no Jorge Teixeira. Vale destacar que o trabalho da Rocam é feito em parceria com a comunidade, que contribui denunciando", destacou o capitão Aldivan.

Com o suspeito, que já possui passagem pela polícia por tráfico de drogas, foi encontrado um revólver, calibre 38, com numeração raspada e três munições intactas. Além dois quilos de maconha, porções de cocaína, dois aparelhos de rádios comunicadores, um celular, balança de precisão e R$ 759, em dinheiro.



O suspeito foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

