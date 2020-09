Passageiros da linha 357 vivem momentos de terror no Santa Etelvina

A dupla foi levada para o 6ºDIP | Foto: Divulgação

Manaus - Um trio foi perseguido pela polícia após cometer assalto em um transporte coletivo de Manaus, na manhã desta quinta-feira (24), no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte.

De acordo com uma testemunha, de 19 anos, que estava no ônibus da linha 357, o caso aconteceu por volta das 6h. "Eram três homens. Só vi um deles armado pedindo as coisas das pessoas. Não tinha percebido que era assalto até uma mulher tentar correr deles dentro do ônibus", disse.

De acordo com a jovem, ela estava a caminho do curso quando tudo aconteceu. "Eu não gosto de pegar esse ônibus, pois acontecem muitos assaltos, mas como estava atrasada foi o jeito pegá-lo. Um dos criminosos chegou a gritar com o motorista para não parar o coletivo. Minha bolsa só não foi levada porque uma moça escondeu", explicou.

A população acionou os policiais da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Nas proximidades do igarapé do passarinho, no bairro Monte das Oliveiras, dois dos suspeitos foram presos. Com eles foi encontrado uma arma falsa. O terceiro assaltante conseguiu fugir.

A dupla foi levada pela guarnição para procedimentos cabíveis no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde estão à disposição da justiça. As vítimas também foram levadas para registrar o boletim de ocorrência.

Leia mais:

Homem joga cão de uma altura de sete metros e vai preso em Silves

Dupla rouba padaria e é presa após confronto com policiais em Manaus