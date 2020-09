Dupla é detida ao vender pássaros silvestres, em Manaus

Os pássaros foram apreendidos antes de serem vendidos no Pet Shop | Foto: Divulgação

Manaus - Dois homens que não tiveram os nomes revelados foram detidos na tarde desta quinta-feira (24), por volta das 16h, ao vender pássaros silvestres nativos. Eles não tinham a documentação de órgãos ambientais. O caso aconteceu em um pet shop na avenida H, do conjunto Américo Medeiros, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com a equipe do Batalhão Ambiental da Polícia Militar (BPAMB), a ação iniciou após denúncia anônima informando sobre a venda ilegal. Uma equipe foi até o local e encontrou os dois homens cometendo a prática ilícita.

Foi constatado que de todos os pássaros do local, apenas um tinha anilha [marcação individual das aves para controle de criadores de aves exóticas e silvestres], mas foi identificada irregularidades na documentação apresentada.

Na ação foram apreendidos um caboclinho de peito castanho, um coleiro-do-norte, um canário do reino e um canário da terra. O caso foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram tomadas as providências cabíveis.