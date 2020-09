Criminosos assaltam funcionários em estação de ônibus na Zona Norte

As vítimas foram até o 6° DIP registrar o caso | Foto: Divulgação

Manaus - Funcionários de uma empresa do transporte coletivo urbano foram surpreendidos por dois criminosos na noite desta quinta-feira (24), no momento em que estavam paradas em uma estação de ônibus, nas proximidades do igarapé do Passarinho, na Zona Norte de Manaus. As vítimas foram os cobradores e motoristas de três ônibus, sendo dois das linhas 500 e um da linha 550.

Os suspeitos chegaram em uma motocicleta e um deles desceu portando uma arma de fogo. As vítimas foram ameaçadas e tiveram de entregar todos os aparelhos celulares e as rendas dos ônibus coletivos. Para os trabalhadores, foi um momento de humilhação nas mãos dos criminosos.

" Isso é muito desconfortável para nós que somos trabalhadores. Sempre que estamos no intervalo já ficamos tensos, principalmente, quando passa um carro ou uma motocicleta. O criminoso chegou apontando a arma na direção do meu parceiro, foi muito rápido. Eles já chegam querendo bater em nós e estavam nervosos demais. Um estava de camisa verde, bermuda preta e um boné na cabeça. O outro não desceu da motocicleta", relatou um dos motoristas.

O caso foi registrado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e deve ser investigado.