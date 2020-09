Operação prende narcotraficante e apreende R$ 2 milhões no Amazonas

Os R$ 2 milhões foram apreendidos em espécie | Foto: Divulgação

Manaus – Uma megaoperação, deflagrada na manhã desta sexta-feira (25), prendeu oito pessoas, entre elas um narcotraficante, e apreendeu R$ 2 milhões em espécie, além de 100 sacos com drogas, um total de 4 toneladas. A operação é da Polícia Civil, coordenada pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), localizado na avenida Brasil, zona Oeste de Manaus.

Segundo informações preliminares, a quadrilha atuava na capital e no interior. As drogas estavam escondidas em embarcações que vinham dos municípios de Manaquiri, Japurá e Barreirinha. Cerca de 100 sacos com drogas foram apreendidos.

Além das prisões, drogas, dinheiro e carros de luxo foram apreendidos | Foto: Divulgação

Além do alto valor em dinheiro e as drogas, 20 carros de luxo, entre eles, Audi, BMW e uma Lamborghini, foram apreendidos na megaoperação.

Ainda com informações da polícia, um dos líderes do narcotráfico, que não estava no radar da polícia, mas comandava o tráfico nas calhas do rio Amazonas, foi preso. A equipe chegou até ele por meio de interceptações telefônicas e escutas.

