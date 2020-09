Vídeo: jovem é presa com drogas no corpo e indígena é apreendido no AM

Jovem e adolescente foram presos tentando viajar com drogas | Foto: Divulgação/SSP-AM

Manaus - Com drogas coladas no corpo, uma jovem de 18 anos foi presa e um adolescente indígena, que tentou jogar as drogas na lixeira, foi apreendido na madrugada desta sexta-feira (25). As prisões aconteceram em Coari, realizada pela Base Arpão, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

O adolescente foi preso após análise das câmeras de segurança do barco. As drogas foram encontradas dentro de uma lixeira da embarcação. Eram ao todo, 11 tabletes de skunk e cinco tabletes de cocaína. As informações foram repassadas pela polícia.

A prisão aconteceu na embarcação "M Monteiro", vinda do município de Tabatinga, distante 1.106 quilômetros de Manaus.

Drogas coladas no corpo

Ainda durante a madrugada, os policiais da Base Arpão prenderam uma jovem de 18 anos. Ela estava na embarcação "A noiva 2".

A droga foi encontrada durante o procedimento de revista feminina. Foram encontrados dois tabletes do tipo skunk escondidos colados no corpo. Ela recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi conduzida a delegacia que funciona dentro da Base Arpão.

'Mulas' do tráfico

Traficantes de drogas, que atuam nos rios da Amazônia, usam jovens e adolescentes como 'mulas'. Essas pessoas, escolhidas para não levantar suspeitas, recebem grandes quantias em dinheiro para transportar o material ilícito. Muitos levam os entorpecentes escondidos em bagagens e tentam burlar as fiscalizações.

Quando a droga precisa ser lavada para outros municípios, em quantidade menores, as mulas ingerem as cápsulas e as armazenam até chegarem ao destino. Logo após, são expelidas e recebem o pagamento.

Em agosto, no município de Coari, policiais receberam denúncias de que piratas dos rios aguardavam mulas do tráfico para receberem o material ilícito. Ribeirinhos eram abordados e intimidados com o forte armamento.

Na operação foram apreendidas três espingardas, um rifle de pressão, munições e um bote de alumínio com motor de popa, usado para transporte na região.

