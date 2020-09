Empresário é detido acusado de abusar uma adolescente em Carauari

| Foto: Reprodução

Carauari- A mãe V.A.V., procurou a delegacia após saber que a filha adolescente foi abusada sexualmente. Segundo o relato da mãe da vítima, um empresário conhecido da região e de família tradicional de Carauari teria cometido o crime. O caso aconteceu em um lugar isolado, na estrada do Gavião, bairro Barreiro da Esvaldite, na tarde de terça-feira (24).

Segundo a adolescente, o empresário a chamou para entrar no carro dele e quando ela entrou, ele inseriu um "dedo" na genitália da menor. Ainda durante o depoimento feito a polícia, a vítima relatou que o suspeito ainda lhe bateu com tapas pelo corpo e rosto. No entanto, as informações da polícia, são que a menor tinha um relacionamento a pouco mais de dois meses com o acusado e que motivou o homem a cometer o crime foi ciúmes.

A vítima precisou passar por exame de conjunção carnal e corpo de delito no hospital do município e foi confirmado o estrupo e agressão. Os policiais acionaram Conselho Tutelar para em ação conjunta resolverem o caso.

Desfecho

Com o laudo positivo para o abuso sexual e agressão física, o empresário foi detido na quinta-feira (24), no 65° Distrito Integrado Policias (Dip) e ficará à disposição da justiça. Ele acionou o advogado que presenciou todos os procedimentos realizado pela Polícia Militar (PM).

Leia Mais:

Moradores denunciam queimada clandestina na Zona Norte de Manaus

Serviço de irrigação em espaços públicos é intensificado em Manaus