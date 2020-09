Criminosos esperaram em galeria no Centro para atacar rivais a tiros

A remoção foi feita pela equipe do Instituto Médico Legal | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Dois criminosos ficaram dentro de uma galeria no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus, aguardando o momento certo para atacar rivais do tráfico de drogas . A informação foi repassada pela equipe da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Na ação, uma mulher grávida foi baleada e um homem conhecido como "Paulinho" levou um tiro na perna.

"Eles já estavam dentro da galeria. Pularam do segundo andar para atacar os rivais. Tudo indica que foi confronto por tráfico de drogas. A mulher foi baleada no braço e 'Paulinho' foi atingido na perna. Aqui não tem sistema de câmeras de segurança e o baleado já havia sido alvo de outro ataque há algumas semanas e fugiu do local", explicou um policial.

Testemunhas informaram que houve troca de tiros e que "Cabeludo" era muito conhecido na área e dono de um ponto de vendas de drogas. Ele não foi identificado oficialmente. A grávida foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada a uma unidade hospitalar da capital. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

O corpo dele foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) .

