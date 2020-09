Homem é preso por receptação de roupas furtadas na Zona Leste

Material apreendido pela PM | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 28 anos foi preso por receptação após ser flagrado com roupas que haviam sido furtadas de uma loja situada na avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. A prisão dele aconteceu na tarde desta sexta-feira (25).

De acordo com os policiais militares, eles foram acionados pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) para atender uma ocorrência de furto na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira. A informação repassada era de que um homem tinha sido detido e algemado por um cidadão em razão de estar portando uma sacola com produtos furtados da loja dele. Ele estava com 24 camisas masculinas, oito roupas femininas e uma furadeira.

A equipe foi ao local e deu voz de prisão ao homem que foi encaminhado para o14º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Na unidade policial, o indivíduo contou que recebeu a sacola de terceiros e iria vender as roupas em lojas. Ele foi autuado em flagrante por receptação. Na delegacia também foi constatado que o suspeito tem seis passagens pela polícia por furto, duas passagens por receptação e uma passagem por roubo.

*Com informações da assessoria