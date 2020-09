Suspeito é abordado pela PM, cagueta mulher e ambos são presos no AM

Material apreendido com a dupla | Foto: Divulgação

Amaturá (AM) - Um homem de 34 anos e uma mulher de 21 anos foram presos na manhã de sexta-feira (25), por volta das 10h25, no Centro do município de Amaturá.

De acordo com os policiais militares, que atuam naquele município, a equipe estava em patrulhamento de rotina quando avistou um homem em atitude suspeita caminhando em via pública.

Durante a abordagem, os PMs encontraram três porções de drogas. Ao ser questionado sobre a origem do material, o homem afirmou que havia comprado de uma mulher e indicou o local naquele mesmo bairro.

Os policiais foram até a casa da mulher, onde realizaram buscas. No local, foi encontrado uma sacola escondida embaixo da residência.

No total, foram apreendidas uma porção de pasta base de cocaína, uma porção de maconha do tipo skunk, 194 papelotes de pasta base de cocaína, uma balança de precisão digital, além de R$ 596 reais.

O prejuízo estimado é de R$ 6,691. A dupla foi presa e conduzida à delegacia do município, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Eles irão responder por tráfico de drogas e estão à disposição da Justiça.

