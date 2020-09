Traficantes são presos com drogas em Manaus e no interior

| Foto: Divulgação

Manaus - Mesmo com o constante patrulhamento policial em Manaus e no interior, traficantes continuam atuando na comercialização de entorpecentes. Durante a noite de sexta-feira (25) e madrugada deste sábado (26), várias ações resultaram nas prisões de suspeitos.

Na capital, um jovem de 20 anos foi abordado na noite de sexta-feira (25), por volta das 23h46, rua Cumbuco, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte.

Com ele, foram apreendidas 45 trouxinhas de cocaína, duas trouxinhas de maconha e R$ 211 reais. O caso foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Interior

Já em Iranduba (município distante 27 quilômetros em linha reta de Manaus), quatro homens de 31, 40 anos e dois de 23 anos foram presos, na noite de sexta-feira (25), por volta de 23h, com duas porções grande de oxi, uma porção média da mesma substância, três porções de cocaína, sendo uma grande, uma balança de precisão, dois aparelhos celulares e R$ 30.

O caso aconteceu na rua Mady, no bairro Alto de Nazaré. Os suspeitos foram apresentados na 31° Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Itacoatiara

Em Itacoatiara, na noite de sexta-feira (25), por volta das 22h30, um jovem de 18 anos foi preso por tráfico de drogas na rua Terezinha Peixoto, no bairro Mutirão 2. Ele estava com 16 trouxinhas de cocaína e foi levado à Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município.

Envira

No início da madrugada deste sábado (26), por volta de 00h30, três homens, sendo um de 21 anos e dois de 18 anos, foram presos por tráfico de drogas na rua da Portelinha, no bairro Portelinha em Envira. Um adolescente de 17 anos foi apreendido.

A ação aconteceu após denúncia feita à Polícia Militar, que um grupo estava consumindo drogas no local.

Ao longo da revista policial, foram encontradas com eles 14 barras pequenas de maconha e duas barras médias de maconha.

Eles foram detidos e apresentados na 66° Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

