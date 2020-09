Manauara é encontrada morta em apartamento após encontro em Gramado

| Foto: Reprodução

Manaus - Uma mulher, identificada como Deyna Chayena Nunes da Silva, de 29 anos, foi encontrada morta em um apartamento no centro de Gramado, Rio Grande do Sul, na noite da última quinta-feira (24).

De acordo com a Brigada Militar (BM), acionada para atender a ocorrência, ela era garota de programa. Testemunhas afirmaram que Deyna havia marcado um encontro com um rapaz desconhecido, por volta das 19h30, via WhatsApp. Há informações de que ela é natural de Manaus, Amazonas.

Deyna havia enviado uma mensagem às amigas, por volta das 19h30, dizendo que o rapaz era estranho e que tinha "cara de malandro". Após alguns minutos, as amigas responderam e não tiveram mais retorno, então foram ao apartamento.

Ao chegar ao local encontraram a vítima morta na cama, de bruços, seminua, e um travesseiro com marcas de maquiagem, no chão.

A suspeita é que o crime tenha sido um latrocínio, roubo seguido de morte, pois itens pessoais da vítima, como celular e dinheiro, haviam sumido. A jovem morava em Criciúma, Santa Catarina. A Polícia Civil do município investiga o caso.

Leia mais

Criminoso é preso após assaltar ônibus da linha 350 em Manaus

PM baleado por grupo de homens em Humaitá morre no 28 de Agosto