Traficante é presa após ameaçar vizinhos com arma no Mundo Novo

Policiais militares da Força Tática detiveram, no sábado (26), uma mulher de 42 anos, por porte ilegal de arma de fogo no bairro Mundo Novo. Com ela, foi apreendido um revólver calibre 38, contendo três munições intactas.

A Força Tática recebeu denúncia de uma pessoa que passava pela na rua Renato Lins, no bairro mencionado, e viu uma mulher estava ameaçando vizinhos com uma arma de fogo.

Mediante as informações, a equipe da Força Tática deslocou-se até o local indicado e logo que a mulher percebeu a chegada da polícia, tentou empreender fuga, mas foi detida pela guarnição. Ela tem envolvimento com o tráfico de drogas no local.

Segundo os policiais, a mulher teria ameaçado os vizinhos para continuar traficando no local sem ser incomodada

Diante do exposto, foi dada voz de prisão à suspeita, que já possui passagem pela polícia por tráfico de drogas. Ela foi apresentada no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

*Com informações da assessoria