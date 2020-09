Ladrões roubam motocicleta, caem durante fuga e são presos em Manaus

Manaus - Dois assaltantes, de 26 e 28 anos, foram presos na manhã deste domingo (27), após roubarem uma motocicleta na avenida da Floresta, no bairro Tarumã-Açú, na Zona Oeste de Manaus. Eles foram perseguidos pela Polícia Militar e acabaram caindo da motocicleta.

De acordo com a equipe da 20° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima acionou uma equipe e informou que havia sido assaltada por dois criminosos armados e que eles tinha levado a motocicleta dela.

Os policiais realizaram buscas nas proximidades e avistaram os dois suspeitos trafegando na avenida Torquato Tapajós e uma perseguição foi iniciada.

Durante a fuga, os suspeitos acabaram colidindo contra um veículo particular e caíram. O vidro e a parte frontal do carro ficaram destruídos.

Um deles tentou fugir do local, mas foi capturado minutos depois em um rip rap da comunidade União da Vitória. Já o outro suspeito foi preso com uma pistola ponto 40, que pertence à Polícia Militar do Amazonas (PM). Ele não conseguiu fugir já que fraturou a perna direita.

Com o outro comparsa dele, uma arma de fogo falsa, R$ 21 e a carteira da vítima foram apreendias. A ocorrência foi apresentada no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde a dupla foi autuada em flagrante por roubo. Na delegacia foi constatado que eles já tinham passagem pelos crimes de furto, roubo e tráfico. Eles devem permanecer à disposição da Justiça.

Armas foram apreendidas com os suspeitos | Foto: Divulgação