Motociata e carreata marcam abertura de campanha do Coronel Menezes

Manaus - Mais de 500 veículos, entre motocicletas e carros, participaram da motociata e carreata realizadas, na manhã deste domingo (27), pelo partido Patriota. Antes da saída, o candidato a prefeito de Manaus coronel Menezes, ao lado do vice, delegado Rafael Costa e Silva, participaram de uma vídeo chamada com o presidente da República Jair Bolsonaro -que desejou sucesso ao evento.



Com a coligação "Manaus acima de tudo", a motociata deu largada exatamente às 9h, saindo da frente do Atacadão, localizado na avenida Autaz Mirim, zona leste, em direção ao Shopping Via Norte, zona norte de Manaus.

Coronel Menezes e o delegado Costa Silva puxaram o comboio na garupa das motocicletas. Várias pessoas, ao logo do percurso, acenaram, sinalizando apoio à campanha do candidato. Houve adesivaço dos veículos na concentração e após a chegada ao shopping.

Para Menezes, o evento de abertura de sua campanha rumo à Prefeitura de Manaus foi um sucesso. "Agradeço a Deus, ao presidente do partido deputado Felipe Souza, ao vice delegado Costa e Silva e aos manauaras que participaram do primeiro movimento do Patriota. Estamos coligados com as pessoas. Não tenho dúvida que com apoio do nosso presidente da República e da população de Manaus, vamos mudar a história política da cidade", comemorou.

O deputado Felipe Souza afirmou que a largada da campanha já foi vitoriosa. "Vamos transformar a cidade, dar adeus ao passado, abrir as portas para uma Manaus transformada com uma politica séria e competente", declarou.

O candidato a vice, delegado Costa e Silva, informou que durante o trajeto várias pessoas reconheceram os candidatos. Senhoras mandaram beijos e acenaram positivamente.

O candidato fez uma motociata durante a manhã | Foto: Divulgação

"Isso mostra o carinho conosco e nós com eles. Viemos na humildade pedir voto. Essa chapa é humilde que acredita em Deus e precisa do apelo e apoio popular porque somente a população pode mudar a atual realidade", disse.

Apoiadores

Vestida com a bandeira do Brasil, a professora Maria Joelma dos Santos fez questão de participar do evento. Ela disse que esta é a hora da mudança.

"Vim apoiar o evento do coronel Menezes porque acredito que ele realmente fará a diferença. Estamos cansados com a falta de respeito conosco", disse.

Apoiadores usavam as cores da bandeira nacional | Foto: Divulgação





O vice-presidente do grupo Espada do Espírito, Roberto Veloso, que representa uma liderança de 70 motocicletas, a adesão à campanha do Patriota surgiu com a necessidade de promover mudanças na politica de Manaus.

"Primeiro que ele é o candidato do meu presidente Jair Bolsonaro, segundo porque tem propostas boas, e terceiro que acredito na integridade e no discurso do coronel Menezes. Somente ele terá pulso para mudar a história de Manaus para o bem", finalizou.

*Com informações da assessoria