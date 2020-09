Homens são perseguidos e mortos com tiro na cabeça em Manaus

Elinaldo ainda foi levado ao SPA, mas não resistiu | Foto: Divulgação

Manaus – Um duplo homicídio foi registrado na noite de domingo (27), no bairro Terra Nova, Zona Norte de Manaus. O industriário Omilton Pereira de Castro Júnior, de 35 anos, e o autônomo Elinaldo Pedreiro Mateus, de 26 anos, foram assassinados a tiros na rua 31 de março.

Omilton e Elinaldo estavam em um carro modelo Amarok e foram perseguidos por criminosos em um veículo Gol. Moradores do bairro informaram que ouviram o barulho dos tiros.

Ao ser atingido com um tiro na cabeça, Omilton caiu do carro na rua. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

Elinaldo também foi baleado na cabeça, mas chegou a ser socorrido e levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Galileia, porém morreu ao dar entrada na unidade hospitalar.

O grupo, que estava com a dupla, tentou fugir, deixando o veículo no pátio do SPA, mas a polícia identificou o carro e levou para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Os três homens, que estavam com as vítimas dentro do carro, compareceram à sede da DEHS e prestaram depoimentos. A motivação do crime ainda é desconhecida e a especializada irá investigar o duplo assassinato.

Leia mais:

Gêmeos de Manaus são brutalmente assassinados em MS: veja vídeo

Motociata e carreata marcam abertura de campanha do Coronel Menezes