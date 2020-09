Homem tenta matar agente de saúde e vai preso no Careiro da Várzea

Careiro da Várzea - Um homem de 25 anos tentou esfaquear um agente de saúde da Comunidade São Francisco de Assis nesta segunda-feira (28). Com um facão na mão, o jovem foi preso em flagrante na tentativa de furar o profissional. O caso ocorreu no município de Careiro da Várzea, à 25 quilômetros de distância de Manaus.

O homicídio só não ocorreu devido a intervenção policial, pois testemunhas acionaram os militares por meio de uma videochamada e mostraram o que estava acontecendo no posto de saúde da comunidade.

Ainda não é possível afirmar o que motivou a fúria do homem, mas de acordo com os policiais do 3º Pelotão da Polícia Militar (PPM) que atenderam a esta ocorrência, durante esta manhã o homem perdeu o controle e estava visivelmente agressivo.

Mobilizado, a arma branca foi retirada do homem pela equipe operacional. O jovem foi conduzido junto com a vítima para a 35ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município para as devidas providências cabíveis.

