Polícia salva jovem de morrer em 'Tribunal do Crime' na Zona Oeste

Manaus - Um jovem de 24 anos foi salvo na tarde desta segunda-feira (28), por volta de meio-dia, de ser morto em um 'Tribunal do Crime' no beco Chiquitita, no bairro Santo Agostinho, na Zona Oeste de Manaus. Policiais militares resgataram a vítima antes que ela fosse executada.

De acordo com os policias da equipe da 8° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), eles receberam a informação que um jovem havia sido espancado em via pública e que homens armados estavam arrastando a vítima para o beco onde ele seria executado.

Os policiais militares realizaram incursões no local e no momento em que os suspeitos perceberam a presença da polícia, fugiram deixando a vítima para trás.



O jovem foi resgatado e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Questionado pelos policiais sobre o motivo do ataque, a vítima relatou que é usuária de drogas, mas que não sabia o porquê iria ser executado.

