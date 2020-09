Homem tenta matar o irmão e incendeia barbearia no AM

Itacoatiara - Uma discussão entre irmãos quase termina em tragédia na madrugada desta segunda-feira (28), no município de Itacoatiara (distante 176 quilômetros em linha reta de Manaus). Um suspeito, que não teve o nome revelado, feriu o irmão com golpes de faca e depois ateou fogo na barbearia e casa onde a vítima mora.

De acordo com testemunhas, o caso ocorreu na rua Borba, no bairro de Iracy, em Itacoatiara. Os dois irmãos teriam brigado antes do fato.

O incêndio teve altas proporções e as chamas consumiram todo o local. Vídeos gravados por testemunhas mostram a atuação da equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM). Apesar do fogo ter sido controlado, o estrago causado foi total.

A vítima foi levada a uma unidade hospitalar da cidade e o autor foi preso pela Polícia Militar.

Ele foi apresentado na Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde deverão ser adotados os procedimentos cabíveis.

