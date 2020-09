Jovem reage a assalto e leva facada fatal no coração no Amazonas

A vítima morreu a caminho do hospital | Foto: Divulgação

Boa Vista do Ramos - Leandro Oriente do Carmo foi assassinado, na noite de domingo (27), após reagir a um assalto no bairro Nova Esperança, em Boa Vista do Ramos (distante 271 quilômetros de Manaus). Ele levou uma facada fatal no coração.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 19h30, Leandro foi abordado por três criminosos em uma motocicleta. Os suspeitos anunciaram o assalto e o jovem acabou reagindo.

Um dos assaltantes acabou reagindo e desferiu uma facada no coração da vítima. Após o crime, os suspeitos fugiram. O jovem ainda chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital da cidade.

Um dos suspeitos foi preso e apresentado pela Polícia Militar na delegacia da cidade. No momento em que o criminoso foi fazer exame de corpo de delito no hospital, moradores cercaram o lugar e ameaçaram invadir.

Pela segurança do suspeito, ele foi transferido para a Delegacia de Barreirinha. O corpo da vítima foi levado ao necrotério e liberado à família. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil .

