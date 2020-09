Em Manaus, homem é ferido por retroescavadeira em briga por terreno

O homem foi atingido por uma retroescavadeira | Foto: Divulgação

Manaus – O funcionário de uma empresa de logística, Ricardo Amena Barreto, de 48 anos, ficou gravemente ferido após ser atingido por uma retroescavadeira, na manhã desta terça-feira (29), na rua Benedita Castelo Branco, bairro Flores, Zona Norte de Manaus.

O homem estava em um local, que é alvo de disputa judicial, e, por conta disso, teve uma discursão entre ele e o suspeito.

Durante a briga, o suspeito pegou a retroescavadeira e atingiu Ricardo. A 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para atender a ocorrência.

O homem foi socorrido pela equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e conduzido para um hospital da cidade com suspeita de fratura no braço.

O proprietário da Djalma Castello Branco Logística informou à imprensa que o homem ferido é funcionário dele e que não é a primeira vez que situações dessa natureza acontecem no local.

"Há muito tempo tem essa confusão nessa área. Da última vez tentaram agredir meus funcionários e eu estava em São Paulo. Agora tentaram matar meu funcionário. Isto está claro, está tudo filmado", afirmou.

Outro lado

O advogado, representante da empresa denunciada pelo uso da retroescavadeira para ferir Ricardo, afirmou que a vítima teria ido em direção ao maquinário, jogado pedras e xingado o funcionário.

Ele confirma também que a troca de agressões verbais e físicas aconteceram após a decisão judicial ter sido favorável para a empresa denunciada.

“O cliente só está tentando construir no terreno dele. Quando eles não conseguem decisões favoráveis, usam da força. Eles ameaçam e trazem pessoas para intimidar o trabalho. Temos vídeos de funcionários dele jogando pedra no maquinário. Houve ameaça de morte contra os trabalhadores e contra o dono da empresa”, declarou o advogado

A tentativa de homicídio será investigada pela Polícia Civil. Não há informação sobre o estado de saúde de Ricardo.

Leia mais:

PF combate garimpo ilegal em terras indígenas no Pará