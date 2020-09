Homens são presos por roubo e receptação no Japiim, em Manaus

A moto e os pertences da vítima foram recuperados pela polícia | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus – Uma dupla foi presa na madrugada desta terça-feira (29) por roubo e receptação de roubo, no bairro Japiim, na zona Sul. Um deles assaltou uma mulher de 47 anos na frente de um hotel no Centro de Manaus e o outro estava com o celular e a bolsa da vítima.

A vítima procurou ajuda da polícia e contou que foi rendida pela dupla que estava na motocicleta Honda Titan, placa PHL 6C58. Ele estava armado.

Os policiais passaram a fazer buscas pelo suspeito e confirmaram, junto aos órgãos de segurança, que a moto usada no assalto estava com restrição de roubo. Seguindo o GPS da moto os policiais encontraram a motocicleta estacionada em frente a uma casa no Japiim.

Ele foi abordado pelos policiais e disse ter comprado a moto recentemente. A vítima reconheceu o suspeito e ele confessou que o celular roubado estava com outro homem no mesmo bairro. O celular da vítima foi encontrado e o homem acusado de receptação.

Os dois jovens receberam voz de prisão e, juntamente com a vítima, o celular, a bolsa da vítima e a motocicleta, foram encaminhados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências.

